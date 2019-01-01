Голикова призналась, сколько семей с детьми живут за чертой бедности

Более половины семей с детьми в России, 51%, находятся за чертой бедности. Такую статистику озвучила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе круглого стола «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей», передает ТАСС. Как отмечает Ura.ru, по словам Голиковой, это общая проблема для всех российских регионов.

Ранее вице-премьер сообщала, что число бедных граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 0,3% до 12,9% от всего населения по сравнению с 2017 годом.

Татьяна Голикова приняла сегодня участие в открытии в Москве специализированного центра занятости населения «Моя карьера». Он будет составной частью тестируемой программы повышения доходов малоимущих семей.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в новую систему входят 53 территориальных службы занятости, четыре флагманских центра «Моя работа» и один центр «Моя карьера». Последний объединил службу занятости, социальную защиту, образование и здравоохранение. Там, в частности, помогут переобучиться на более высокооплачиваемую профессию, или с поиском работы с большей зарплатой.

