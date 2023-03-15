Казна РФ за год пополнилась имуществом чиновников-коррупционеров на 90 млрд рублей

В добавок к конфискации с коррупционеров также взыскано до 700 миллионов рублей. По словам Генпрокурора, коррупционные преступления в нынешних условиях проведения спецоперации на Украине приобретают особо отталкивающий контекст.

Как отмечает НСН, президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии, призвал прокуроров очень жёстко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране.

