Казна РФ за год пополнилась имуществом чиновников-коррупционеров на 90 млрд рублей
Государству возвращено имущество нечистых на руку чиновников на общую сумму 90 миллиардов рублей за 2022 год. Такую статистки озвучил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
По его данным, сумма удовлетворенных судами надзорных исков к незаконно обогатившимся чиновникам возросла в три раза. В количественно выражении в доход государства поступило 7,5 тысяч объектов такого рода имущества, сообщил Краснов на коллегии ведомства по итогам 2022 года.
В добавок к конфискации с коррупционеров также взыскано до 700 миллионов рублей. По словам Генпрокурора, коррупционные преступления в нынешних условиях проведения спецоперации на Украине приобретают особо отталкивающий контекст.
Как отмечает НСН, президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии, призвал прокуроров очень жёстко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране.
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