Путин призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации в стране

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целенаправленная работа прокуроров привела к снижению случаев необоснованного административного вмешательства в экономическую и деловую жизнь, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что молодёжь наиболее уязвима для экстремистов

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ он также указал на наличие позитивной динамики в борьбе с экстремизмом и терроризмом, криминалом и коррупцией.

«Прошу жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране», - призвал прокуроров глава государства.

Ранее Путин заявил, что необходимо противостоять «всей мрази» которая пытается расколоть и ослабить российское общество, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкстремизмРоссияГенпрокуратура РфВладимир Путин
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