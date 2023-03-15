Путин призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации в стране
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целенаправленная работа прокуроров привела к снижению случаев необоснованного административного вмешательства в экономическую и деловую жизнь, сообщает пресс-служба Кремля.
На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ он также указал на наличие позитивной динамики в борьбе с экстремизмом и терроризмом, криминалом и коррупцией.
«Прошу жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране», - призвал прокуроров глава государства.
Ранее Путин заявил, что необходимо противостоять «всей мрази» которая пытается расколоть и ослабить российское общество, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Нарышкин: США проводят разведку в Чёрном море
- Зюганов готовится к встрече с Си Цзиньпином
- В США допустили новые инциденты с беспилотниками
- Венгрия вновь откладывает ратификацию заявок на вступление в НАТО Швеции и Финляндии
- МИД Турции: Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку
- «Обычная практика»: Песков оценил вручение повесток в регионах РФ
- Генпрокуратура устроит ревизию всех экономических дел, расследуемых больше года
- В российской Генпрокуратуре создали спецподразделение по защите от киберугроз
- Жителя Подмосковья посадили на 13 лет за поджог военкомата
- Казна РФ за год пополнилась имуществом чиновников-коррупционеров на 90 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru