Путин призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации в стране

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ он также указал на наличие позитивной динамики в борьбе с экстремизмом и терроризмом, криминалом и коррупцией.

«Прошу жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране», - призвал прокуроров глава государства.

Ранее Путин заявил, что необходимо противостоять «всей мрази» которая пытается расколоть и ослабить российское общество, сообщает НСН.

