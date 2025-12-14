Исследование: Половина россиян считают, что через 5 лет китайский потеснит английский
Половина россиян (50%) считает, что уже через пять лет китайский язык станет столь же востребованным, как раньше был английский. Такие результаты представлены в исследовании, проведённом онлайн-кампусом НИУ ВШЭ.
Авторы исследования уточняют, что каждый четвертый (27%) опрошенный назвал китайский самым перспективным языком для карьеры.
Отмечается, что интерес к китайскому языку и культуре стремительно растёт среди людей всех возрастов и профессий. Дети изучают китайский язык, видя в нем серьёзное преимущество в будущем. Взрослые же мотивированы либо профессиональными задачами (развитием бизнес-контактов и партнёрских проектов), либо личным интересом к истории, философии и культуре Китая, желанием осваивать новые знания и навыки.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в Китае учатся более 20 тысяч российских студентов, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
