Каждый третий россиянин стал менее эффективно работать на «удалёнке»
Около 31% россиян заявили, что стали менее эффективно трудиться после перехода на удаленную работу. При этом 5% опрошенных подчеркнули, что им с трудом удаётся организовать рабочий процесс. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами сервиса «Работа.ру».
При этом, более половины наших соотечественников отметили, что переход на работу из дома вообще никак не сказался на их эффективности. Однако и о повышении продуктивности сообщили всего 9% опрошенных.
Также выяснилось, что 40% респондентов благодаря «удаленке» удаётся совмещать работу, учёбу и домашние дела. При этом 16% опрошенных отметили, что скучают по офису и общению с коллегами.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за соблюдением прав работников, которые работают в удаленном режиме. А перед началом совещания президент заявил о ряде мер по финансовой поддержке бизнеса и регионов.
В частности, малые предприятия смогут получать безвозмездную помощь от государства, на поддержку пострадавших от коронавируса авиакомпаний будет выделено 23 млрд рублей.
Кроме того, региональные бюджеты дополнительно получат из федерального центра 200 млрд рублей, cообщают argumenti.ru
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