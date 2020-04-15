Глава МЧС перешел на «удаленку»

Глава МЧС России с 13 апреля перешел на удаленный режим работы. Это решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Как отмечает «Комсомольская правда», генерал-полковник Евгений Зиничев заявил, что перешел в такой рабочий режим для того, чтобы «не рисковать здоровьем своего ближнего круга, а это все руководство МЧС».

При этом Зиничев подчеркнул, что и в «мирное время» не сидит в своем кабинете на улице Ватутина. Он заявил, что все время проводит разъездах, поэтому режим «удаленки» у него постоянный.