Глава МЧС перешел на «удаленку»
Глава МЧС России с 13 апреля перешел на удаленный режим работы. Это решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Как отмечает «Комсомольская правда», генерал-полковник Евгений Зиничев заявил, что перешел в такой рабочий режим для того, чтобы «не рисковать здоровьем своего ближнего круга, а это все руководство МЧС».
При этом Зиничев подчеркнул, что и в «мирное время» не сидит в своем кабинете на улице Ватутина. Он заявил, что все время проводит разъездах, поэтому режим «удаленки» у него постоянный.
К слову, ранее НСН писала, что большинство москвичей (а именно 56%), которые работают удаленно из дома, заявили о своём желании вернуться на свое постоянное рабочее место. Об этом говорят данные исследования, проведенного порталом Superjob.ru.
При этом около 23% жителей столицы не против продолжать трудится из дома, примерно столько же респондентов пока не определились, какой вариант работы им кажется наиболее оптимальный.
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