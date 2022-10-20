Каждый третий россиянин считает, что церковь излишне вмешивается в дела государства

Почти половина россиян (45%) убеждена, что Русская православная церковь (РПЦ) должна влиять на духовную жизнь общества, но не вмешиваться в политику и государственные дела. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМа.

Социологи выяснили, что каждый третий (33%) думает, что церковь должна заниматься исключительно проблемами веры и религии, не вмешиваясь в жизнь общества и государства. В допустимости вмешательства РПЦ в обсуждение и решение проблем современного общества и государства убеждены всего лишь 13% опрошенных.