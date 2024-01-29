Каждый третий россиянин признался, что регулярно бывает в командировках
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали НСН, что почти каждый третий россиянин (37%) регулярно бывает в командировках, причем чаще в поездки отправляют мужчин (45%), нежели женщин (29%). Вместе с тем 35% опрошенных бывали заграницей по рабочим делам в течение последнего года.
Примерно треть работников, чей труд связан с командировками (31%), отправляются в поездки 1-3 раза в год, каждый четвертый совершает рабочие поездки 1-3 раза в полугодие, 19% бывают в командировках реже раза в год, 17% — 1-3 раза в месяц, а 5% ездят в командировки каждую неделю.
Каждый десятый опрошенный в 2023 году побывал в командировках в странах СНГ, столько же респондентов были по работе в Турции, 8% направлялись в Азию, 7% — в Европу.
Во время поездок по России чаще всего командируемые посещали Москву (38%), Санкт-Петербург (25%), Казань и Краснодар (по 17%), Екатеринбург и Сочи (по 15%).
В еженедельные командировки наиболее часто отправляются работники IT-сферы (12%), сферы логистики и сельскохозяйственной отрасли (по 10%).
Чаще всего целями поездок становились работа на удаленных объектах (43% опрошенных), обучение (35% респондентов), посещение профессиональных и отраслевых мероприятий (24% проголосовавших), встречи с командой (22% опрошенных), встречи с клиентами, бизнес-партнеров и инвесторов (21%), каждый десятый сотрудник ездил в командировки для открытия новых офисов.
Ранее сообщалось, что подавляющему большинству соотечественников (81%) хватает суточных выплат от работодателя в командировках лишь на еду.
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