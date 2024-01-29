Каждый третий россиянин признался, что регулярно бывает в командировках

Примерно треть работников, чей труд связан с командировками (31%), отправляются в поездки 1-3 раза в год, каждый четвертый совершает рабочие поездки 1-3 раза в полугодие, 19% бывают в командировках реже раза в год, 17% — 1-3 раза в месяц, а 5% ездят в командировки каждую неделю.

Каждый десятый опрошенный в 2023 году побывал в командировках в странах СНГ, столько же респондентов были по работе в Турции, 8% направлялись в Азию, 7% — в Европу.

Во время поездок по России чаще всего командируемые посещали Москву (38%), Санкт-Петербург (25%), Казань и Краснодар (по 17%), Екатеринбург и Сочи (по 15%).

В еженедельные командировки наиболее часто отправляются работники IT-сферы (12%), сферы логистики и сельскохозяйственной отрасли (по 10%).

Чаще всего целями поездок становились работа на удаленных объектах (43% опрошенных), обучение (35% респондентов), посещение профессиональных и отраслевых мероприятий (24% проголосовавших), встречи с командой (22% опрошенных), встречи с клиентами, бизнес-партнеров и инвесторов (21%), каждый десятый сотрудник ездил в командировки для открытия новых офисов.

Ранее сообщалось, что подавляющему большинству соотечественников (81%) хватает суточных выплат от работодателя в командировках лишь на еду.

