Командированным в новые регионы чиновникам будут платить двойную зарплату

Президента РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому командированные в Донецкую и Луганскую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области чиновники будут получать зарплату в двойном размере, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подписал указ о выплатах для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, также говорится, что «для повышения уровня социальной защищенности» этим госслужащим, кроме двойного оклада, будут платить командировочные - 8 480 рублей в день.

Ранее Путин подписал закон, который расширяет полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, и наделяет их правом обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающих ответные санкционные меры России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияЗарплатаЧиновникиУказыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры