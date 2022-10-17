Командированным в новые регионы чиновникам будут платить двойную зарплату
Президента РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому командированные в Донецкую и Луганскую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области чиновники будут получать зарплату в двойном размере, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, также говорится, что «для повышения уровня социальной защищенности» этим госслужащим, кроме двойного оклада, будут платить командировочные - 8 480 рублей в день.
Ранее Путин подписал закон, который расширяет полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, и наделяет их правом обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающих ответные санкционные меры России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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