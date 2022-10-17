Командированным в новые регионы чиновникам будут платить двойную зарплату

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, также говорится, что «для повышения уровня социальной защищенности» этим госслужащим, кроме двойного оклада, будут платить командировочные - 8 480 рублей в день.

Ранее Путин подписал закон, который расширяет полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, и наделяет их правом обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающих ответные санкционные меры России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».