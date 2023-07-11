Россияне признались, что им не хватает суточных в командировках
Подавляющему большинству соотечественников (81%) хватает суточных выплат от работодателя в командировках лишь на еду. Соответствующий опрос был проведен сервисами для поиска сотрудников Superjob и для организации командировок «Авиасейлс для бизнеса».
При этом каждый третий опрошенный признался в том, что хотя бы иногда остаются лишние деньги после командировок. В свою очередь 6% респондентов заявили, что суточных не хватает ни на что.
Вместе с тем уменьшилось количество россиян, недовольных размером суточных, — 62% против 70% в 2020 году. По мнению опрошенных, оптимальная сумма суточных для поездок по России — 1500-2000 рублей, что в два-три раза превышает размер фактических выплат. Как правило, показало исследование, работодатели выплачивают от 500 до 1000 рублей для внутренних командировок и 2000-3000 для зарубежных поездок (сотрудники ожидают сумму более 3000 рублей).
По статистике SuperJob, вакансии с командировками в 2023 году занимают 1,6% от всех предложений на рынке. Больше всего таких вакансий в отрасли промышленности и производства (3,5%), строительства и проектирования (3%), информационных технологий (1,9%).
Опрос состоялся в июне 2023 года среди 36 тысяч компаний-клиентов «Авиасейлс для бизнеса» и путем анализа 512 тысяч вакансий, размещенных на портале на SuperJob. На один вопрос можно было дать несколько вариантов ответов.
Ранее сообщалось, что более половины российских работодателей решили повысить зарплаты сотрудников в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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