Россияне признались, что им не хватает суточных в командировках

При этом каждый третий опрошенный признался в том, что хотя бы иногда остаются лишние деньги после командировок. В свою очередь 6% респондентов заявили, что суточных не хватает ни на что.

Вместе с тем уменьшилось количество россиян, недовольных размером суточных, — 62% против 70% в 2020 году. По мнению опрошенных, оптимальная сумма суточных для поездок по России — 1500-2000 рублей, что в два-три раза превышает размер фактических выплат. Как правило, показало исследование, работодатели выплачивают от 500 до 1000 рублей для внутренних командировок и 2000-3000 для зарубежных поездок (сотрудники ожидают сумму более 3000 рублей).

По статистике SuperJob, вакансии с командировками в 2023 году занимают 1,6% от всех предложений на рынке. Больше всего таких вакансий в отрасли промышленности и производства (3,5%), строительства и проектирования (3%), информационных технологий (1,9%).

Опрос состоялся в июне 2023 года среди 36 тысяч компаний-клиентов «Авиасейлс для бизнеса» и путем анализа 512 тысяч вакансий, размещенных на портале на SuperJob. На один вопрос можно было дать несколько вариантов ответов.

Ранее сообщалось, что более половины российских работодателей решили повысить зарплаты сотрудников в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

