Опрос: Каждый третий россиянин хотел бы поменять профессию
Более трети россиян, имеющих опыт работы, хотели бы сменить профессию, таковы данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, опубликованного «Интерфаксом». На соответствующий вопрос утвердительно ответили 35 % респондентов.
При этом на смену профессии больше всего настроены люди в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них 39% не прочь поменять сферу деятельности. Мужчины больше дорожат своими рабочими местами, чем женщины – только 32% за смену профессии против 39% у прекрасного пола.
Что касается профессий, то больше всего готовность к выбору новой сферы деятельности выражают экономисты (39%), технологи (36%) и бухгалтеры (35%). Меньше всего таких среди программистов (20%), архитекторов (23%) и дизайнеров (25%).
Опрос был проведен с второго марта по пятое апреля 2021 года среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и имеющих опыт работы, в 817 населенных пунктах, во всех федеральных округах.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году.
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