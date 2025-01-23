Каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников
Каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников, 5% из них признались, что это происходило с ними несколько раз, следует из опроса SuperJob.
Так, 15% россиян рассказали, что мошенники звонят им каждый день, 23% отметили, что сбрасывают подобные звонки несколько раз в неделю, еще 23% сталкиваются с подобным только несколько раз за месяц.
Каждый седьмой россиянин сказал, что ни разу не сталкивался с мошенническими звонками.
По данным опроса, чаще всего злоумышленники представляются операторами связи, сотрудниками банков, полиции или ФСБ.
Ранее правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Такие меры приняли для ограничения телефонного мошенничества. Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она позволяла с помощью интернета совершать звонки по телефонной или мобильной сети связи.
Ограничение звонков с IP-телефонии не остановит телефонных мошенников – вопрос с подменой номеров был решен еще в 2022 году, теперь же кабмин РФ просто закрывает дыры в законодательстве, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru