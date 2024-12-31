В МВД назвали самую крупную переведенную мошенникам сумму за 2024 год

В 2024 году в России одна из самых крупных сумм из тех, которые были переведены одной жертвой на счета мошенников, составила примерно 180 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Отмечается, что данная сумма была непосредственно перечислена на счета злоумышленников без привлечения курьеров.

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Представители МВД отметили, что раньше у мошенников в приоритете было количество совершенных звонков и хищение фактически имеющихся у жертв денег, но теперь правонарушители долго и упорно координируют потерпевших. Так, мошенники вовлекают их в продажу различного дорогостоящего имущества, например, квартир, а также в оформление кредитов и микрозаймов.

До этого в МВД сообщили об активизации телефонных мошенников в преддверии Нового года, передает «РЕН ТВ».

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН заявил, что ограничение звонков с IP-телефонии не остановит телефонных мошенников.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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