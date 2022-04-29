Синоптики пообещали россиянам холодное начало мая
В центральной части России в начале мая ожидается похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, теплее станет только во второй декаде месяца, а в его последние дни придет климатическое лето.
Согласно прогнозу, на майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы. Ночью ожидается около нуля, днем – около +10 градусов.
С 3 мая в Россию придет североатлантический циклон, из-за чего пройдут обильные дожди.
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