Синоптики пообещали россиянам холодное начало мая

По его словам, теплее станет только во второй декаде месяца, а в его последние дни придет климатическое лето.

Согласно прогнозу, на майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы. Ночью ожидается около нуля, днем – около +10 градусов.

С 3 мая в Россию придет североатлантический циклон, из-за чего пройдут обильные дожди.

Ранее дерматолог рассказала, чем опасно весеннее солнце.

