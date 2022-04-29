Синоптики пообещали россиянам холодное начало мая

В центральной части России в начале мая ожидается похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.

Дерматолог рассказала, чем опасно весеннее солнце

По его словам, теплее станет только во второй декаде месяца, а в его последние дни придет климатическое лето.

Согласно прогнозу, на майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы. Ночью ожидается около нуля, днем – около +10 градусов.

С 3 мая в Россию придет североатлантический циклон, из-за чего пройдут обильные дожди.

Ранее дерматолог рассказала, чем опасно весеннее солнце.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ПогодаСиноптики
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