Каждый десятый россиянин согласен на зарплату в цифровых рублях, следует из опроса SuperJob.

Также отмечается, что 7 из 10 россиян не хотят получать зарплату или ее часть в цифровых рублях. При этом 4% россиян согласны получать весь заработок «в цифре», еще 6% — только часть зарплаты.