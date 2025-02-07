Каждый десятый россиянин согласен на зарплату в цифровых рублях

Каждый десятый россиянин согласен на зарплату в цифровых рублях, следует из опроса SuperJob.

Также отмечается, что 7 из 10 россиян не хотят получать зарплату или ее часть в цифровых рублях. При этом 4% россиян согласны получать весь заработок «в цифре», еще 6% — только часть зарплаты.

«Прозрачность на 100%»: В Госдуме объяснили, зачем нужен цифровой рубль

Массовый запуск цифрового рубля в России должен начаться с 1 июля 2025 года. Граждане и бизнес получат возможность проводить все стандартные операции с помощью новой формы денег: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать денежные переводы и оплачивать покупки.

Цифровой рубль гарантирует стопроцентную прозрачность в сфере государственных закупок, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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