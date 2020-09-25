Каждый десятый россиянин перешел на «серую» зарплату

Еще 36 процентов респондентов заявили, что им задерживали зарплату. Исследование провели в сентябре, участниками стали более четырех тысяч человек.

Ранее депутат Олег Шеин в беседе с НСН призвал уголовно наказывать крупные компании за выплату «серых» и «черных» зарплат, но сделать исключение для индивидуальных предпринимателей.

«Если у человека не заключен трудовой договор, его можно уволить без всяких оснований. Работодатель просто может сказать, что видит этого сотрудника в первый раз в жизни и платить ему ничего не будет. Это рабский труд!» - возмутился депутат.

Он также связал «серую» и «черную» зоны трудоустройства в России с недофинансированием медицины и низкой продолжительностью жизни.

