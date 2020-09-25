Каждый десятый россиянин перешел на «серую» зарплату
Каждый десятый работающий россиянин стал получать «серую» зарплату из-за пандемии коронавируса, выяснил сервис «Работа.ру».
У большинства перешедших на такие условия оплаты труда работодатель не спрашивал, согласны ли они. Более половины опрошенных заявили, что получают зарплату официально.
Каждый четвертый признался, что получал «серую» зарплату и до пандемии.
Еще 36 процентов респондентов заявили, что им задерживали зарплату. Исследование провели в сентябре, участниками стали более четырех тысяч человек.
Ранее депутат Олег Шеин в беседе с НСН призвал уголовно наказывать крупные компании за выплату «серых» и «черных» зарплат, но сделать исключение для индивидуальных предпринимателей.
«Если у человека не заключен трудовой договор, его можно уволить без всяких оснований. Работодатель просто может сказать, что видит этого сотрудника в первый раз в жизни и платить ему ничего не будет. Это рабский труд!» - возмутился депутат.
Он также связал «серую» и «черную» зоны трудоустройства в России с недофинансированием медицины и низкой продолжительностью жизни.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- В Париже задержали второго подозреваемого в нападении рядом с Charlie Hebdo
- Власти Германии: внутри страны нет споров по «Северному потоку-2»
- В московских такси снова поставят противовирусные перегородки
- В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад
- Каждый десятый россиянин перешел на «серую» зарплату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru