«Каждый день нервы»: Экс-участник «Ласкового мая» о причинах смерти Шатунова

Экс-участник группы «Ласковый май» Евгений Рощенков прокомментировал известие о смерти Юрия Шатунова. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Шатунов постоянно ездил по гастролям, которые и пошатнули его здоровье.

«Так хочется, чтобы это была неправда. Он работал на износ. Эти концерты каждый день, это очень тяжело. Каждый день новый город, каждый день нервы. Очень жалко, это не человек, это легенда! Но, как говорится, легенды тоже умирают», - сказал музыкант.

Рощенков рассказал, что виделся с Шатуновым последний раз 5 июня на концерте в Саратове.

«Проклятье «Ласкового мая»: Гаспарян о смерти Юрия Шатунова

При этом он отметил, что еще не знает, где похоронят легендарного музыканта, предположив, что это может произойти в Германии.

Несвоевременный уход из жизни певца Юрия Шатунова в разгар гастролей – это не только драма, но и помпезный показатель того, как артист «сгорел» на сцене. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КультураМузыканты
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