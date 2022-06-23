«Каждый день нервы»: Экс-участник «Ласкового мая» о причинах смерти Шатунова

Экс-участник группы «Ласковый май» Евгений Рощенков прокомментировал известие о смерти Юрия Шатунова. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Шатунов постоянно ездил по гастролям, которые и пошатнули его здоровье.



«Так хочется, чтобы это была неправда. Он работал на износ. Эти концерты каждый день, это очень тяжело. Каждый день новый город, каждый день нервы. Очень жалко, это не человек, это легенда! Но, как говорится, легенды тоже умирают», - сказал музыкант.

Рощенков рассказал, что виделся с Шатуновым последний раз 5 июня на концерте в Саратове.