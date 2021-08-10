Каждый четвертый начальник готов уволить сотрудника из-за «злоупотребления» больничными

Почти треть (29%) работодателей в России сталкивались со злоупотреблением больничными среди сотрудников. Об этом говорится в исследовании сервиса «Доктор рядом» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, передает РИА Новости.

Отмечается, что каждый четвертый (24%) начальник готов уволить своего сотрудника за то, что тот слишком часто уходит на больничный.

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Однако 54% респондентов полагают, что частое отсутствие на работе не может стать поводом для увольнения. Лишь 2% работодателей совершенно уверены, что такого работника можно уволить.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи HR-менеджеров по всей стране.

Большинство из них (68%) рассказали, что в их компаниях болеющих просят поработать во время болезни, 31% отметили, что работников просят об этом в случае крайней необходимости, пишет «Газета.ру».

Между тем портал SuperJob выяснил, что эпидемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск каждого пятого россиянина. Одни не смогли выехать из-за закрытых границ, другие остались дома, чтобы не заразиться COVID-19.


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ФОТО: РИА Новости
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