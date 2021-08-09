Каждый пятый россиянин планирует не работать после 55 лет

Более четверти опрошенных - 26% - отметили, что собираются продолжать трудиться до 60–65 лет. Чаще заявляют о готовности работать до этого возраста мужчины, чем женщины - 31% против 21%. Каждый десятый респондент планирует выйти на пенсию после 65 лет, а ещё 22% опрошенных — после 70 лет.

Еще чуть более четверти опрошенных - 27% - уверены, что смогут завершить карьеру до официального выхода на пенсию. Год назад этот показатель был на 7% меньше.

Также в исследовании отмечается, что 18% респондентов признались, что выйти на пенсию им помогут родственники, которые будут их обеспечивать. А 7% рассказали, что имеют дополнительные источники дохода. Плюс 2% опрошенных рассказали, что у них есть накопления, которые помогут им жить на пенсии.

В исследовании приняли участие более 5,6 тысячи пользователей Работа.ру из всех регионов России.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что каждый шестой россиянин считает себя успешным, при этом, каждый десятый уверен в отсутствии жизненных достижений.

