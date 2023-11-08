«Жесткость и страх!»: Сексолог объяснила страсть женщин к хоррор-литературе

«Женская природа любит в мужчине жесткость, а базовое отрицательное чувство, которое испытывает женщина, это страх. Если женщина боится и того, и этого, если она читает хоррор, чувство боязни выносится на придуманный объект в книгу. Таким образом ей становится легче и женщина избавляется от своих страхов. Она почитает про сплошные ужасы и поймет, что у меня жизнь уже вроде как нормальная. Это не поиск адреналина или острых ощущений. Я как сексолог вижу в этом вынесение на другие придуманные объекты своих внутренних страхов», - сказала Варра.

При этом он отметила, что над мужчинами довлеет не страх, а стыд.

«Мужчина, как таковой, не испытывает страха генетически, он испытывает только чувство стыда, если не может с чем-то справиться. Исторически мужчину вообще учат подавлять чувства, говорят: мальчик, не плачь, ты мужчина, терпи. Поэтому они пытаются либо затолкать этот стыд глубоко и ходить с каменным лицом, либо им требуется сочувствие, как мама жалеет. Как правило, если он долго живет с женой, она выполняет эту функцию, принимая его таким, какой он есть. Вначале мужчины хотят молодых, красивых, обалденных женщин, а по итогу остаются с той, которая принимает все их недостатки», - заключила собеседница НСН.

Лидер фолк-группы «Мельница» Наталья О’Шей ранее рекомендовала «Культурному гиду НСН» «безумно страшные, но очень красивые» книги румынского писателя Флавиуса Арделяна из цикла «Миазмы».

