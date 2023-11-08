«Жесткость и страх!»: Сексолог объяснила страсть женщин к хоррор-литературе
Женщины пытаются подавить книгами внутренние страхи, а мужчины ничего не боятся, но ищут жену, с которой не стыдно, сказала в эфире НСН Юлия Варра.
Тяга женщин к хоррор-литературе связана с попыткой заменить внутренние страхи, а не поиском острых ощущений, объяснила НСН сексолог Юлия Варра.
В издательской группе «Эксмо-АСТ» ранее сообщили НСН, подводя итоги продаж за январь-октябрь, что в топе популярности «страшной прозы» 80% авторов - женщины, при этом читательская аудитория хорроров также преимущественно женская.
«Женская природа любит в мужчине жесткость, а базовое отрицательное чувство, которое испытывает женщина, это страх. Если женщина боится и того, и этого, если она читает хоррор, чувство боязни выносится на придуманный объект в книгу. Таким образом ей становится легче и женщина избавляется от своих страхов. Она почитает про сплошные ужасы и поймет, что у меня жизнь уже вроде как нормальная. Это не поиск адреналина или острых ощущений. Я как сексолог вижу в этом вынесение на другие придуманные объекты своих внутренних страхов», - сказала Варра.
При этом он отметила, что над мужчинами довлеет не страх, а стыд.
«Мужчина, как таковой, не испытывает страха генетически, он испытывает только чувство стыда, если не может с чем-то справиться. Исторически мужчину вообще учат подавлять чувства, говорят: мальчик, не плачь, ты мужчина, терпи. Поэтому они пытаются либо затолкать этот стыд глубоко и ходить с каменным лицом, либо им требуется сочувствие, как мама жалеет. Как правило, если он долго живет с женой, она выполняет эту функцию, принимая его таким, какой он есть. Вначале мужчины хотят молодых, красивых, обалденных женщин, а по итогу остаются с той, которая принимает все их недостатки», - заключила собеседница НСН.
Лидер фолк-группы «Мельница» Наталья О’Шей ранее рекомендовала «Культурному гиду НСН» «безумно страшные, но очень красивые» книги румынского писателя Флавиуса Арделяна из цикла «Миазмы».
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