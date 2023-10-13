Каждая третья канистра моторного масла в России поддельная

Из исследования следует, что до весны прошлого года на российском рынке было порядка 10-15% поддельного моторного масла. Уточняется, что доля поддельного масла для популярных автомобильных марок, покинувших рынок РФ, может достигать двух третей.



Директор Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что обычному автомобилисту сложно понять, что он столкнулся с поддельным маслом.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН рассказал, что поддержанные автомобили в России подорожали на 30% из-за дефицита. По его словам, любые машины «с признаками хороших» скупаются мгновенно, отмечает RT.

