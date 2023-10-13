Каждая третья канистра моторного масла в России поддельная
Треть моторного масла на рынке РФ оказалась поддельной, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.
Из исследования следует, что до весны прошлого года на российском рынке было порядка 10-15% поддельного моторного масла. Уточняется, что доля поддельного масла для популярных автомобильных марок, покинувших рынок РФ, может достигать двух третей.
Директор Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что обычному автомобилисту сложно понять, что он столкнулся с поддельным маслом.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН рассказал, что поддержанные автомобили в России подорожали на 30% из-за дефицита. По его словам, любые машины «с признаками хороших» скупаются мгновенно, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Лондоне пройдет массовая акция в поддержку Палестины
- СМИ: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем
- Суд арестовал активы российской «дочки» Adidas
- Ксения Собчак заявила о желании поддержать Израиль, несмотря на возраст
- Футболист ЦСКА заказал на тренировку 30 кг плова
- Небензя заявил об окончании контрнаступления ВСУ
- МИД: Россия продолжит контактировать с ХАМАС
- Автомобиль репортеров телеканала Al-Jazeera обстреляли на юге Ливана
- МИД РФ заявил об отсутствии данных о погибших в секторе Газа россиянах
- Каждая третья канистра моторного масла в России поддельная
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru