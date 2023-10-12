Автомобили брендов Skoda, Evolute и Kia больше всего подорожали в РФ в сентябре
Автомобили Evolute, Skoda и Kia больше всего подорожали в России в сентябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру».
Отмечается, что самой подорожавшей моделью стала Skoda Octavia, цена на нее увеличилась на 14%. Согласно данным, электромобиль отечественного производства Evolute i-Joy вырос в стоимости на 13%, а Kia Cerato подорожал на 11%.
Как следует из данных сайта компании «Рольф» (официальный дилер Skoda), модель Octavia продается сейчас по цене от 2,6 миллиона рублей. Отечественные Evolute обойдутся от 1,8 миллиона рублей до почти 4 миллионов рублей. По данным сайта Kia, стоимость модели Cerato начинается от 2,1 миллиона рублей.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН рассказал, что поддержанные автомобили в России подорожали на 30% из-за дефицита. По его словам, любые машины «с признаками хороших» скупаются мгновенно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru