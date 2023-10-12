Автомобили брендов Skoda, Evolute и Kia больше всего подорожали в РФ в сентябре

Автомобили Evolute, Skoda и Kia больше всего подорожали в России в сентябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру».

Отмечается, что самой подорожавшей моделью стала Skoda Octavia, цена на нее увеличилась на 14%. Согласно данным, электромобиль отечественного производства Evolute i-Joy вырос в стоимости на 13%, а Kia Cerato подорожал на 11%.