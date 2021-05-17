Казанский стрелок сдал экзамен по стрельбе лишь со второго раза

Виновник трагедии в Казани не смог с первого раза сдать экзамен по стрельбе для получения лицензии на оружие, сообщает Life.ru.

Сообщается, Ильназ Галявиев заплатил 6 тысяч рублей для обучения стрельбе, занятия начал 11 февраля.

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Молодой человек сдал теоретическую часть экзамена, после чего ему пришлось пересдавать практический экзамен. Он грубо нарушил правила техники безопасности и при разряжении пистолета повернул дуло в свою сторону, но спустя несколько дней пересдал экзамен и получил необходимый сертификат, пишет РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что Ильназ Галивиев звал своих одногруппников в секту, а деньги на оружие заработал благодаря онлайн-игре Counter-Strike.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ОружиеСтрелокКазань
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