Казанский стрелок сдал экзамен по стрельбе лишь со второго раза
Виновник трагедии в Казани не смог с первого раза сдать экзамен по стрельбе для получения лицензии на оружие, сообщает Life.ru.
Сообщается, Ильназ Галявиев заплатил 6 тысяч рублей для обучения стрельбе, занятия начал 11 февраля.
Молодой человек сдал теоретическую часть экзамена, после чего ему пришлось пересдавать практический экзамен. Он грубо нарушил правила техники безопасности и при разряжении пистолета повернул дуло в свою сторону, но спустя несколько дней пересдал экзамен и получил необходимый сертификат, пишет РИА ФАН.
Ранее сообщалось, что Ильназ Галивиев звал своих одногруппников в секту, а деньги на оружие заработал благодаря онлайн-игре Counter-Strike.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru