СМИ: Казанский стрелок предлагал одногруппнику вступить в секту

«Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», — приводит E1.ru слова Сибгатуллина.

Староста также рассказал, что молодой человек был тихим, его нет практически ни на одном совместном фото из колледжа, но все ребята с ним нормально общались, никто его не гнобил.

В результате стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Девятерых из них эвакуировали на самолете из Казани в Москву.

