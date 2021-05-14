СМИ: Казанский стрелок предлагал одногруппнику вступить в секту

Казанский стрелок Ильназ Галивиев звал своих одногруппников в секту, а деньги на оружие заработал благодаря онлайн-игре Counter-Strike. Об этом сообщил староста группы Роберт Сибгатуллин.

Он отметил, что Галявиев никогда никому не рассказывал про оружие, но примерно полгода назад предложил одному одногруппнику вступить в секту. Тогда ребята подумали, что это шутка.

«Это не стрелок, это мразь!» Детский омбудсмен высказалась о казанском убийце

«Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», — приводит E1.ru слова Сибгатуллина.

Староста также рассказал, что молодой человек был тихим, его нет практически ни на одном совместном фото из колледжа, но все ребята с ним нормально общались, никто его не гнобил.

В результате стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Девятерых из них эвакуировали на самолете из Казани в Москву.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:СектаСтрелокКазань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры