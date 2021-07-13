Казаки-то - ненастоящие! Пескову ответили на «приглашение» казачества в Росгвардию
Казаком в России может назвать себя любой, а настоящих казаков мало и в Росгвардию они не пойдут, заявил Владимир Мелихов.
В России подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По сути, подразделений как таковых не будет: казаки будут соблюдать ведомственную субординацию и де-юре перестанут быть казаками, но получат оружие, уточнили в Кремле.
Коллекционер, создатель Музея антибольшевистского сопротивления, казак Владимир Мелихов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлению представителя Кремля не удивился, но напомнил, что в так называемый казачий реестр может быть включен любой человек, но к «природным» казакам это не имеет никакого отношения.
«Раньше другие мерзости были, это просто продолжение. Казаков все-таки не уничтожила большевистская власть в советское время, некоторые потомки выжили. На сегодняшний день происходит самый подлый и нечеловеческий метод геноцида, когда производится подмена. Когда вместо настоящих казаков выискивают тех, на кого можно показывать пальцем. Этой подменой российская власть занимается уже больше 20 лет и довольно успешно, подставляя этих людей, например, под разгон демонстраций. Сегодня вот предлагают включить в состав Росгвардии: включат тех, кто находится в реестре, а реестр никакого отношения к казакам природным не имеет. Потому что в соответствии с уставом реестровых казаков, в него может войти любой гражданин Российской Федерации, который просто напишет заявление. Собрались там только те люди, которые, не найдя своего места в жизни решили записаться в казаки и получать деньги за выходы с милицией. Люди, которые не смогли себя реализовать, нашли прибежище для никчемных, профессионально негодных людей», - рассказал Мелихов.
По его словам, сами казаки восприняли бы такое предложение крайне отрицательно, учитывая исторически сложившиеся взаимоотношения представителей внутренних войск и казачьих поселений.
«Казаки никогда не были полицейскими: даже то, что им приписывают разгоны демонстрантов в царское время и прочее, это абсолютная ложь. Казаки участвовали так же, как и другие воинские подразделения, в которых были и русские, и украинцы, и белорусы. Казаки были воинами, пахарями, но никогда полицейскими, тем более участниками внутренних войск. Росгвардия – это все-таки внутренние войска. Внутренние войска как раз уничтожали казаков все советское время, депортировали в Сибирь, устраивали облавы, притесняли тех, кто не согласен с советской властью. Идея вступить теперь в ту же самую структуру, подразделение, которое ранее уничтожало казаков, естественно вызывает негодование со стороны природных казаков», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Не только прошлые обиды разделяют «природных» казаков и официальные структуры, но и усугубляющееся расхождение во взглядах, отметил Мелихов.
«Главная культура у казаков - не певческая, не в одежде и не в медалях, а культура политическая. Казаки первыми создали демократические структуры самоуправления на собственной земле. Это люди, которым свойственна свобода и самоуправление, что абсолютно противоречит нынешнему положению дел России. Как же казаки будут поддерживать этот режим?», - задался вопросом казачий атаман.
Мелихов подчеркнул, что на сегодняшний день численность истинных казаков не так велика, зато власть активно и упорно сотрудничает с вымышленными героями.
«Исконно казачьи земли – Дон, Кубань, Терек, частично в Сибири, и не так их много. По данным последней переписи, казаков насчитывается около 120 тысяч. Это то, что осталось от геноцида, который был проведен в советское время. Казаков на сегодняшний день очень мало. То, что Песков говорит о казаках, которые созданы самим руководством нашей страны - это не казаки, это добровольцы, которым предложили стать казаками и они назвались именем народа, к которому никакого отношения не имеют», - заключил Мелихов.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения, рассказал полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+24 702 / сут.
Умерли
144 тыс.+780 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+19 566 / сут.
- Дептранс Москвы опроверг сообщения об увольнении сотрудников с медотводом от вакцинации
- Подмосковный фермер не поверил в пьяных пчёл
- Российский Су-30 сопроводил над Чёрным морем американский самолёт-разведчик
- Новый рекорд жары установлен в Москве
- В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
- Участников массовой драки у метро «Кузьминки» в Москве выдворят из России
- Похороны избитого ЛГБТ-противниками оператора в Тбилиси вылились в протесты
- Вильфанд заявил, что жаркая погода ожидает россиян до конца лета
- Lufthansa решила отказаться от приветствия «Дамы и господа»
- Сами виноваты: Reuters узнало причины задержки одобрения «Спутника V» в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru