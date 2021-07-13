Казаки-то - ненастоящие! Пескову ответили на «приглашение» казачества в Росгвардию

Казаком в России может назвать себя любой, а настоящих казаков мало и в Росгвардию они не пойдут, заявил Владимир Мелихов. 

В России подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По сути, подразделений как таковых не будет: казаки будут соблюдать ведомственную субординацию и де-юре перестанут быть казаками, но получат оружие, уточнили в Кремле.

Коллекционер, создатель Музея антибольшевистского сопротивления, казак Владимир Мелихов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлению представителя Кремля не удивился, но напомнил, что в так называемый казачий реестр может быть включен любой человек, но к «природным» казакам это не имеет никакого отношения.

«Раньше другие мерзости были, это просто продолжение. Казаков все-таки не уничтожила большевистская власть в советское время, некоторые потомки выжили. На сегодняшний день происходит самый подлый и нечеловеческий метод геноцида, когда производится подмена. Когда вместо настоящих казаков выискивают тех, на кого можно показывать пальцем. Этой подменой российская власть занимается уже больше 20 лет и довольно успешно, подставляя этих людей, например, под разгон демонстраций. Сегодня вот предлагают включить в состав Росгвардии: включат тех, кто находится в реестре, а реестр никакого отношения к казакам природным не имеет. Потому что в соответствии с уставом реестровых казаков, в него может войти любой гражданин Российской Федерации, который просто напишет заявление. Собрались там только те люди, которые, не найдя своего места в жизни решили записаться в казаки и получать деньги за выходы с милицией. Люди, которые не смогли себя реализовать, нашли прибежище для никчемных, профессионально негодных людей», - рассказал Мелихов.
Песков: Казаки войдут в состав Росгвардии и получат оружие

По его словам, сами казаки восприняли бы такое предложение крайне отрицательно, учитывая исторически сложившиеся взаимоотношения представителей внутренних войск и казачьих поселений.

«Казаки никогда не были полицейскими: даже то, что им приписывают разгоны демонстрантов в царское время и прочее, это абсолютная ложь. Казаки участвовали так же, как и другие воинские подразделения, в которых были и русские, и украинцы, и белорусы. Казаки были воинами, пахарями, но никогда полицейскими, тем более участниками внутренних войск. Росгвардия – это все-таки внутренние войска. Внутренние войска как раз уничтожали казаков все советское время, депортировали в Сибирь, устраивали облавы, притесняли тех, кто не согласен с советской властью. Идея вступить теперь в ту же самую структуру, подразделение, которое ранее уничтожало казаков, естественно вызывает негодование со стороны природных казаков», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Не только прошлые обиды разделяют «природных» казаков и официальные структуры, но и усугубляющееся расхождение во взглядах, отметил Мелихов.

«Главная культура у казаков - не певческая, не в одежде и не в медалях, а культура политическая. Казаки первыми создали демократические структуры самоуправления на собственной земле. Это люди, которым свойственна свобода и самоуправление, что абсолютно противоречит нынешнему положению дел России. Как же казаки будут поддерживать этот режим?», - задался вопросом казачий атаман.

Мелихов подчеркнул, что на сегодняшний день численность истинных казаков не так велика, зато власть активно и упорно сотрудничает с вымышленными героями.

Путин одобрил планы создания в Росгвардии казачьи подразделения
«Исконно казачьи земли – Дон, Кубань, Терек, частично в Сибири, и не так их много. По данным последней переписи, казаков насчитывается около 120 тысяч. Это то, что осталось от геноцида, который был проведен в советское время. Казаков на сегодняшний день очень мало. То, что Песков говорит о казаках, которые созданы самим руководством нашей страны - это не казаки, это добровольцы, которым предложили стать казаками и они назвались именем народа, к которому никакого отношения не имеют», - заключил Мелихов.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения, рассказал полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРосгвардияКазаки
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