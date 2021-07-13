Казаки-то - ненастоящие! Пескову ответили на «приглашение» казачества в Росгвардию

В России подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По сути, подразделений как таковых не будет: казаки будут соблюдать ведомственную субординацию и де-юре перестанут быть казаками, но получат оружие, уточнили в Кремле.

Коллекционер, создатель Музея антибольшевистского сопротивления, казак Владимир Мелихов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлению представителя Кремля не удивился, но напомнил, что в так называемый казачий реестр может быть включен любой человек, но к «природным» казакам это не имеет никакого отношения.

«Раньше другие мерзости были, это просто продолжение. Казаков все-таки не уничтожила большевистская власть в советское время, некоторые потомки выжили. На сегодняшний день происходит самый подлый и нечеловеческий метод геноцида, когда производится подмена. Когда вместо настоящих казаков выискивают тех, на кого можно показывать пальцем. Этой подменой российская власть занимается уже больше 20 лет и довольно успешно, подставляя этих людей, например, под разгон демонстраций. Сегодня вот предлагают включить в состав Росгвардии: включат тех, кто находится в реестре, а реестр никакого отношения к казакам природным не имеет. Потому что в соответствии с уставом реестровых казаков, в него может войти любой гражданин Российской Федерации, который просто напишет заявление. Собрались там только те люди, которые, не найдя своего места в жизни решили записаться в казаки и получать деньги за выходы с милицией. Люди, которые не смогли себя реализовать, нашли прибежище для никчемных, профессионально негодных людей», - рассказал Мелихов.