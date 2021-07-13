Песков: Казаки войдут в состав Росгвардии и получат оружие

В России не будет отдельных подразделений казаков, а часть из них войдет в состав Росгвардии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения.

«У Росгвардии (сил – прим. НСН) хватает, просто есть регионы, где живет много казаков, места коренного проживания казаков, там их будут брать на службу в Росгвардию, они станут гвардейцами, у них будет полная субординация соблюдаться и так далее. Никаких отдельных подразделений казачьих не будет, будет все в составе Росгвардии», - цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, это касается только тех регионов России, в которых традиционно живет много казаков. По всей стране данная практика распространяться не будет.

Путин одобрил планы создания в Росгвардии казачьи подразделения

Отвечая на вопрос, будет ли казакам выдано орудие, Песков отметил, что они де-юре будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами.

«Они будут служащими Росгвардии, почему им не выдавать? Они перестанут быть казаками», - пояснил представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРосгвардияКазаки
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