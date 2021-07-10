Путин одобрил планы создания в Росгвардии казачьи подразделения

Чайка рассказал, что в новые формирования войдут только казаки. Их места дислокации будут совпадать с местами проживания членов подразделений.

«Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — приводит слова Юрия Чайки Газета.ru.

Напомним, в конце июня Чайка предложил создать в составе Росгвардии отдельные казачьи батальоны. Он отметил важнейший приоритет инициативы - максимальную интеграцию российского казачества в систему государственного управления и госслужбы, участие в военно-патриотическом, духовно-нравственном воспитании казачьей молодежи.

