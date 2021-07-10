Путин одобрил планы создания в Росгвардии казачьи подразделения

Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения, рассказал полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

«Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения», - цитирует полпреда РИА Новости.

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Чайка рассказал, что в новые формирования войдут только казаки. Их места дислокации будут совпадать с местами проживания членов подразделений.

«Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — приводит слова Юрия Чайки Газета.ru.

Напомним, в конце июня Чайка предложил создать в составе Росгвардии отдельные казачьи батальоны. Он отметил важнейший приоритет инициативы - максимальную интеграцию российского казачества в систему государственного управления и госслужбы, участие в военно-патриотическом, духовно-нравственном воспитании казачьей молодежи.

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ТЕГИ:Президент РФРосгвардияЮрий ЧайкаКазаки
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