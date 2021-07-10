Путин одобрил планы создания в Росгвардии казачьи подразделения
Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения, рассказал полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
«Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения», - цитирует полпреда РИА Новости.
Чайка рассказал, что в новые формирования войдут только казаки. Их места дислокации будут совпадать с местами проживания членов подразделений.
«Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — приводит слова Юрия Чайки Газета.ru.
Напомним, в конце июня Чайка предложил создать в составе Росгвардии отдельные казачьи батальоны. Он отметил важнейший приоритет инициативы - максимальную интеграцию российского казачества в систему государственного управления и госслужбы, участие в военно-патриотическом, духовно-нравственном воспитании казачьей молодежи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 082 / сут.
Умерли
142 тыс.+752 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 750 / сут.
- Путин одобрил планы создания в Росгвардии казачьи подразделения
- Цены на красную икру критически выросли во Владивостоке
- На Украине раскрыли планы о депортации россиян из Крыма
- «Корона»-регионы. Эксперты назвали российские области с угрожающим уровнем заболеваемости COVID-19
- Правительство выделило более 2,4 млрд рублей дополнительно на лекарства больным COVID-19
- В Германии предложили ввести мораторий на «Северный поток-2»
- Эксперт предупредил о махинациях магазинов с банковскими картами
- Петр Мамонов стал лучше себя чувствовать
- Губернатор Челябинской области доложил президенту о пожарах в регионе
- Аналитик раскрыл «честный» курс рубля без валютных операций Минфина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru