Казахстан введет дополнительные меры против коронавируса на границе
Из-за распространения COVID-19 власти Казахстана усилят ограничительные меры по пересечению государственной границы, сообщается в пресс-службе правительства страны.
Решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Председателем комиссии назначен премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
Под ограничения по пересечению границ попадут иностранцы с видом на жительство в Казахстане, а также члены их семей. Кроме того, не смогут пересекать границу чаще одного раза в 90 суток иностранцы, члены семей граждан Казахстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан договорился с Россией о поставках вакцины против COVID-19.
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