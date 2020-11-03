Казахстан введет дополнительные меры против коронавируса на границе

Из-за распространения COVID-19 власти Казахстана усилят ограничительные меры по пересечению государственной границы, сообщается в пресс-службе правительства страны.

Решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Председателем комиссии назначен премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Под ограничения по пересечению границ попадут иностранцы с видом на жительство в Казахстане, а также члены их семей. Кроме того, не смогут пересекать границу чаще одного раза в 90 суток иностранцы, члены семей граждан Казахстана.

Ранее сообщалось, что Казахстан договорился с Россией о поставках вакцины против COVID-19.

