Президент Казахстана амнистировал участников январских беспорядков в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии граждан, участвовавших в беспорядках в январе 2022 года, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

СМИ: Глава МИД Казахстана не считает, что к беспорядкам причастен Назарбаев

«Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «Об амнистии». Текст закона будет опубликован в печати», - говорится в сообщении.

Ранее Токаев заявил, что принял решение провести единоразовую амнистию в отношении тех, кто оказался «ведомой силой», и пообещал, что главных фигурантов, а также обвиняемых в госизмене и попытке смены власти, будут судить по закону, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиАмнистияКазахстан
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