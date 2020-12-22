Казахстан намерен зарегистрировать вакцину «Спутник V» в январе-феврале

Власти Казахстана планирую зарегистрировать произведенную на территории республики вакцину «Спутник V» с 26 января по 11 февраля 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

Отмечается, что перед регистрацией произведенные партии вакцины пройдут проверку в НИЦЭМ имени Гамалеи с 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года.

Российских фонд прямых инвестиций 4 декабря заключил с Министерством здравоохранения Казахстана договор о сотрудничестве, согласно которому «Карагандинский фармацевтический комплекс» получил от России субстанцию для производства препарата «Спутник V» в объеме 6 тысяч доз.