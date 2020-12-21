Казахстан запустил производство российской вакцины от коронавируса
В Казахстане стартовало производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
На открытии производства присутствовал премьер-министр страны Аскар Мамин. Препарат будут производить на Карагандинском фармацевтическом комплексе, передает RT.
Планируется произвести 2 млн доз вакцин. Начало массовой вакцинации в Казахстане намечено на февраль следующего года.
Между тем, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, потенциально опасен для России. Об этом ученый сообщил в беседе с Ura.ru. По его мнению, Москва должна закрыть авиасообщение с этой страной.
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