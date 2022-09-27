Казахстан назвал условие выдачи России разыскиваемых за уклонение от мобилизации

Казахстан не будет выдавать России граждан, разыскиваемых за уклонение от частичной мобилизации, если их ищут военкоматы без объявления в международный розыск. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, передает Sputnik Казахстан.

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Как отметил Ахметжанов, у двух государств есть договор о выдаче преступников и подозреваемых в уголовных преступлениях. Выдача россиянина возможна в случае объявления его в розыск и признания деяния уголовным преступлением в Казахстане, пишет Ura.ru.

При этом министр подчеркнул, что нет правовых оснований для выдачи разыскиваемых военкоматами граждан РФ, которые не получили повестку и уехали из страны.

По данным МВД Казахстана, после 21 сентября в республику въехали около 98 тысяч россиян. При этом из Казахстана выехали 64 234 гражданина РФ, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МобилизацияРоссияКазахстан
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