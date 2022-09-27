Токаев: бегущим от мобилизации россиянам Казахстан окажет помощь
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что проведет переговоры с Москвой по вопросу большого числа граждан России, прибывающих в республику из-за объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, сообщает «Коммерсант».
По словам казахстанского лидера, бегущим от мобилизации россиянам страна окажет помощь, так как в этом вопросе необходимо проявить гуманность и терпение.
«Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем», — отметил Токаев.
Он также подчеркнул, что в стране из-за наплыва приезжих нет никакой паники.
По мнению Токаева, большинство россиян уезжает из-за сложившейся безвыходной ситуации.
«Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — добавил глава Казахстана.
Ранее погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих в республику россиян, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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