«Каюк образованию!» Главред «МК» раскритиковал «дистанционку» для школьников
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН указал на отсутствие системы удаленного обучения в российских школах.
Роспотребнадзор предложил продлить действие антикоронавирусных мер в школах до 2022 года.
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в интервью НСН отметил, что Роспотребнадзор, по его мнению, таким образом превышает свои полномочия.
«Я на это могу только ответить Роспотребнадзору и тем чиновникам, которые выдумывают такие вещи, каюк! Конец нашему образованию. Все стонут, все плачут, потому что дети недополучают знаний. Сегодня нет системы удаленного обучения в школах, эта система не работает с детьми. Или нужно, чтобы родители забрасывали свою работу, или нанимать нянь, что тоже деньги. И этого позволить себе многие не могут. Я считаю, что Роспотребнадзор превышает свои полномочия», – прокомментировал он.
Кроме того, Гусев в беседе с НСН раскритиковал идею запретить продажу алкоголя первого и второго января.
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