«Каюк образованию!» Главред «МК» раскритиковал «дистанционку» для школьников

«Я на это могу только ответить Роспотребнадзору и тем чиновникам, которые выдумывают такие вещи, каюк! Конец нашему образованию. Все стонут, все плачут, потому что дети недополучают знаний. Сегодня нет системы удаленного обучения в школах, эта система не работает с детьми. Или нужно, чтобы родители забрасывали свою работу, или нанимать нянь, что тоже деньги. И этого позволить себе многие не могут. Я считаю, что Роспотребнадзор превышает свои полномочия», – прокомментировал он.

Кроме того, Гусев в беседе с НСН раскритиковал идею запретить продажу алкоголя первого и второго января.

