«Как работать?». Панов о будущем школьников после дистанционки

Вадим Панов: «Мне кажется, это очень полезное, нужное, а главное, своевременное начинание, которое, к сожалению, не найдет должного отклика в странах Европы ни в следующем году, ни любом последующем. Ни для кого не секрет, что в этих самых странах сейчас активно идет процесс некой реабилитации фашизма, как противостояния Советскому Союзу. Ведь именно на этом построена изрядная часть современной пропаганды в некоторых странах Европы. Они рассказывают о том, что Сталин, победивший фашизм, остановивший холокост, был практически таким же, как Гитлер. Все это очень интересно, но к исторической правде не имеет никакого отношения. Мы уже знаем претенденты, когда подготовленные нашими историками выставки, посвященные Великой Отечественной войне и роли СССР в ней, закрывались, или не допускались до показа, увы», – отметил в беседе с НСН Вадим Панов.

