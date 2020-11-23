«Как работать?». Панов о будущем школьников после дистанционки

Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Чиновники не планируют отменять ЕГЭ из-за коронавируса

В Минпросвещения сегодня не обсуждают отмену ЕГЭ из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Ранее Рособрнадзор перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах, успешное написание которого является допуском к Единому государственному экзамену.

Вадим Панов: «Коронавирус уже сделал для нашего и, возможно, мирового образования больше, чем ожидалось. Фактически, можно говорить о том, что последний учебный год – с прошлого февраля до, возможно, нынешнего февраля – пропал, поскольку удаленная система образования, при всех ее грандиозных плюсах, о которых нам рассказывают, не имеет ничего общего с понятием «системное образование». А что касается ЕГЭ, которое заключается в расстановке галочек или крестиков в нужных местах, это уже неважно – отказываться от него или нет. Другое дело, как потом люди, получившие такое образование и сдавшие такие экзамены, будут работать врачами, пилотами, инженерами, но кого это интересует, правда? На наш век хватит», – прокомментировал в эфире НСН Вадим Панов.

2

Россияне не нашли цензурный синоним слова «локдаун»

У каждого десятого россиянина не получилось найти цензурный синоним слову «локдаун», пишет портал Superjob.

Вадим Панов: «Из этого следует, что только десять процентов россиян честно отвечают на те вопросы, которые им задают. Потому что после холодной весны 2020 года слово «локдаун» вряд ли вызывает у какого-нибудь нормального человека цензурные ассоциации», – сказал он в интервью НСН.

3

Российские историки готовят выставку о Нюрнбергском процессе

Российские историки планируют подготовить выставку, посвященную Нюрнбергскому процессу, для показа в странах Европы в следующем году. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Вадим Панов: «Мне кажется, это очень полезное, нужное, а главное, своевременное начинание, которое, к сожалению, не найдет должного отклика в странах Европы ни в следующем году, ни любом последующем. Ни для кого не секрет, что в этих самых странах сейчас активно идет процесс некой реабилитации фашизма, как противостояния Советскому Союзу. Ведь именно на этом построена изрядная часть современной пропаганды в некоторых странах Европы. Они рассказывают о том, что Сталин, победивший фашизм, остановивший холокост, был практически таким же, как Гитлер. Все это очень интересно, но к исторической правде не имеет никакого отношения. Мы уже знаем претенденты, когда подготовленные нашими историками выставки, посвященные Великой Отечественной войне и роли СССР в ней, закрывались, или не допускались до показа, увы», – отметил в беседе с НСН Вадим Панов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПисателиАвторские НовостиВадим Панов
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