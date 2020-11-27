Павел Гусев обвинил Роспотребнадзор в превышении полномочий

Павел Гусев: «Браво! Вы называете те регионы, где полно денег, и где власти действительно вкладываются в дороги. Теперь я вам расскажу: буквально на днях я проехался от Москвы до дальних уголков Тверской области, теперь машина находится на ТО. Все раздолбано. То же самое и в Ярославской области. Я вам хочу сказать, как только отъезжаешь от трассы и попадаешь в реальные места, где люди живут, где они существуют, ты оказываешься в глубокой и грязной яме, а машина твоя выходит из строя. Поэтому то, что с дорогами где-то хорошо – браво, а основная часть дорог находится в разбитом, плачевном состоянии», – рассказал Павел Гусев в беседе с НСН.

