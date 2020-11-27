Павел Гусев обвинил Роспотребнадзор в превышении полномочий
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Карантинные меры в школах хотят продлить
Роспотребнадзор предложил продлить действие антикоронавирусных мер в школах до 2022 года.
Павел Гусев: «Я на это могу только ответить Роспотребнадзору и тем чиновникам, которые выдумывают такие вещи, - каюк! Конец нашему образованию. Все стонут, все плачут, потому что дети недополучают знаний. Сегодня нет системы удаленного обучения в школах, эта система не работает с детьми. Или нужно, чтобы родители забрасывали свою работу, или нанимать нянь, что тоже деньги. И этого позволить себе многие не могут. Я считаю, что Роспотребнадзор превышает свои полномочия», – прокомментировал в эфире НСН Павел Гусев.
В России предложили запретить продажу алкоголя первого и второго января
В проекте «Трезвая Россия» предложили запретить продажу алкоголя в России 1 и 2 января. Это снизит число алкогольных отравлений, а значит, и нагрузку на систему здравоохранения, борющуюся с коронавирусом, считают там.
Павел Гусев: «Опять приехали. Давайте Михаила Сергеевича Горбачева позовем, он еще расскажет, как вырубить виноградники, заодно уничтожив алкоголь. Я думаю, что запрет на продажу алкоголя, тем более в праздники, приведет к огромному количеству отравлений, потому что будут пить неизвестно что и где. И это приведет и к гибели людей, и к заболеваниям. Не делайте этого, это опасная вещь», – отметил он в интервью НСН.
Россияне отметили улучшение состояния российских дорог
Жители России считают, что состояние дорог в городах страны за последние годы улучшилось. Тюмень, Казань и Москва заняли в данном случае лидирующие позиции.
Павел Гусев: «Браво! Вы называете те регионы, где полно денег, и где власти действительно вкладываются в дороги. Теперь я вам расскажу: буквально на днях я проехался от Москвы до дальних уголков Тверской области, теперь машина находится на ТО. Все раздолбано. То же самое и в Ярославской области. Я вам хочу сказать, как только отъезжаешь от трассы и попадаешь в реальные места, где люди живут, где они существуют, ты оказываешься в глубокой и грязной яме, а машина твоя выходит из строя. Поэтому то, что с дорогами где-то хорошо – браво, а основная часть дорог находится в разбитом, плачевном состоянии», – рассказал Павел Гусев в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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