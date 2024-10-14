Катя Лель решила не судиться с Отаром Кушанашвили
Тушинский суд Москвы принял отказ певицы Кати Лель от иска к телеведущему Отару Кушанашвили, который ранее высмеял ее в ролике на YouTube, заявила адвокат певицы Татьяна Галанцева.
«Екатерины не было на заседании, равно как и представителя Отара Кушанашвили. На заседании присутствовали лишь представители истца и пресса», — сказала Галанцева в беседе с «Газетой.Ru».
Напомним, в сентябре Лель подала в суд на Отара Кушанашвили. По словам артистки, телеведущий распространял в своих соцсетях информацию, которая наносит вред ее репутации. Кушанашвили возмутился словами Лель о том, что успех ее хита «Мой мармеладный» в TikTok — это якобы «замысел высших цивилизаций», и призвал артистку остановиться.
Позже Кушанашвили извинился перед Лель. Она приняла извинения и заявила, что гордится поступком Кушанашвили.
Ранее Таганский районный суд Москвы обязал певца Филиппа Киркорова выплатить 90 тысяч рублей исполнительнице Любови Успенской по иску о защите чести и достоинства, напоминает РЕН ТВ.
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