Катя Лель решила не судиться с Отаром Кушанашвили

«Екатерины не было на заседании, равно как и представителя Отара Кушанашвили. На заседании присутствовали лишь представители истца и пресса», — сказала Галанцева в беседе с «Газетой.Ru».

Напомним, в сентябре Лель подала в суд на Отара Кушанашвили. По словам артистки, телеведущий распространял в своих соцсетях информацию, которая наносит вред ее репутации. Кушанашвили возмутился словами Лель о том, что успех ее хита «Мой мармеладный» в TikTok — это якобы «замысел высших цивилизаций», и призвал артистку остановиться.

Позже Кушанашвили извинился перед Лель. Она приняла извинения и заявила, что гордится поступком Кушанашвили.

Ранее Таганский районный суд Москвы обязал певца Филиппа Киркорова выплатить 90 тысяч рублей исполнительнице Любови Успенской по иску о защите чести и достоинства, напоминает РЕН ТВ.

