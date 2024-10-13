Суд арестовал банковские счета блогера Косенко
13 октября 202420:30
Суд наложил обеспечительные меры на банковские счета блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в сугроб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь идет о счетах на общую сумму 206 миллионов рублей. Деньги находятся на счетах в 43 банках.
Косенко запретили пользоваться и распоряжаться арестованными активами.
Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Сергея Косенко по уголовной статье. Его карточка размещена в базе данных ведомства, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru