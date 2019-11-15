Каток на ВДНХ начнет работать 22 ноября

В следующие дни каток будет открыт для посетителей по будням с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 с перерывом с 15:00 до 17:00.

Работать самый большой каток Европы будет до 1 марта следующего года.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам нехолодную зиму, назвав ее «розовой». Однако накануне в этом утверждении усомнился глава "Газпрома" Алексей Миллер, заявив, что предстоящая зима будет холоднее прошлогодней.



