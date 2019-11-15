Каток на ВДНХ начнет работать 22 ноября

15 ноября 201921:24

На следующей неделе в Москве начнет работу каток на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Отмечается, что торжественное открытие 22 ноября будет включать в себя развлекательную программу. Начало мероприятия в 17.00.

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В следующие дни каток будет открыт для посетителей по будням с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 с перерывом с 15:00 до 17:00.

Работать самый большой каток Европы будет до 1 марта следующего года.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам нехолодную зиму, назвав ее «розовой». Однако накануне в этом утверждении усомнился глава "Газпрома" Алексей Миллер, заявив, что предстоящая зима будет холоднее прошлогодней.


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ФОТО: RIAN
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