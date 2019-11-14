Миллер: Температура этой зимой будет существенно ниже прошлогодней

По его словам, во многих регионах, где работает компания, уже стоят морозы. Миллер также заявил, что «розовая» зима, которую прогнозирует Гидрометцентр, не просматривается, учитывая «темно-синее» лето.

По информации источника агентства в «Газпроме», в феврале ожидается температура почти на 3 градуса ниже, чем в прошлом году.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам нехолодную зиму, назвав ее «розовой».



