Миллер: Температура этой зимой будет существенно ниже прошлогодней

14 ноября 201921:12

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил сомнение в прогнозах Гидрометцентра о предстоящей мягкой зиме и заявил, что погода в этом сезоне будет существенно холоднее прошлого года. Об этом сообщает Интерфакс.

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По его словам, во многих регионах, где работает компания, уже стоят морозы. Миллер также заявил, что «розовая» зима, которую прогнозирует Гидрометцентр, не просматривается, учитывая «темно-синее» лето.

По информации источника агентства в «Газпроме», в феврале ожидается температура почти на 3 градуса ниже, чем в прошлом году.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам нехолодную зиму, назвав ее «розовой».


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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
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