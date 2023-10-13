«Катастрофы не будет»: Взлетят ли цены на мясо в России к Новому году

Главный скачок цен уже прошел, при этом цены на говядину зависят от Белоруссии, а на баранину – от Ирана, сказал в эфире НСН Борис Рябинкин.

В России не будет серьезного подорожания мяса до Нового года, а цены на говядину даже пошли вниз, заявил в интервью НСН ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.

Согласно октябрьскому опросу «Фонда общественное мнение», за последний месяц около 50% россиян обратили внимание на рост цен на мясо.

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«Не будет катастрофического подорожания, когда цены поднимутся наполовину. Скачок уже прошел, при этом он не маленький, на 35-40%. Думаю, в этом году не будет подобных скачков. С весны это началось, все мясо очень подорожало, а сейчас все потихоньку идут на уступочки. Баранина как подорожала, не падает. Говядина наоборот вниз немножко пошла. Свинина непонятно почему подорожала, ее сбыта и так практически нет. Видимо, так решили. При этом сетевые магазины уже пошли на уступки в цене», - сказал Рябинкин.

По его словам, поставки из Белоруссии могут сбить цену на говядину, а «взлет» баранины зависит от Ирана.

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«Если из Белоруссии будут поставки по говядине, цены немножко вниз пойдут до Нового года, а потом пойдут вверх. По баранине нам противостоит Иран, они скупают ее в Дагестане, в Калмыкии, берут в аренду бойни. Им дешевле за доллары баранину брать, потому что он у них так не скачет. Здесь вниз уже никак не пойдешь. В Иране баранина дороже, чем в Москве», - заключил собеседник НСН.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов ранее объяснял Telegram-канал «Радиоточка НСН», с чем связан рост цен на рыбу и как норвежская семга превратилась в чилийский лосось.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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