«Катастрофы не будет»: Взлетят ли цены на мясо в России к Новому году

В России не будет серьезного подорожания мяса до Нового года, а цены на говядину даже пошли вниз, заявил в интервью НСН ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.

Согласно октябрьскому опросу «Фонда общественное мнение», за последний месяц около 50% россиян обратили внимание на рост цен на мясо.