Рост цен на мясо заметил каждый второй соотечественник

Каждый второй житель России отметил увеличение стоимости мяса за последний месяц, рост цен на молоко и хлеб ощутили порядка 30% соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

Росстат: средние розничные цены на дизтопливо снизились на 0,45%

Вместе с тем более четверти респондентов заявили о подорожании молочной продукции, сахара и яиц.

Что касается непродовольственных товаров, больше всего россиян (45%) указали на повышение цен на бензин.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что в случае подорожания водки до 301 рубля россияне перейдут на пиво и дешевые пивные напитки, которые зачастую производятся нелегально. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПродуктыХлебМясоРоссиянеОпросРост Цен

Горячие новости

Все новости

партнеры