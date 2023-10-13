Рост цен на мясо заметил каждый второй соотечественник

Вместе с тем более четверти респондентов заявили о подорожании молочной продукции, сахара и яиц.

Что касается непродовольственных товаров, больше всего россиян (45%) указали на повышение цен на бензин.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что в случае подорожания водки до 301 рубля россияне перейдут на пиво и дешевые пивные напитки, которые зачастую производятся нелегально. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

