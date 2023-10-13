Рост цен на мясо заметил каждый второй соотечественник
Каждый второй житель России отметил увеличение стоимости мяса за последний месяц, рост цен на молоко и хлеб ощутили порядка 30% соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».
Вместе с тем более четверти респондентов заявили о подорожании молочной продукции, сахара и яиц.
Что касается непродовольственных товаров, больше всего россиян (45%) указали на повышение цен на бензин.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что в случае подорожания водки до 301 рубля россияне перейдут на пиво и дешевые пивные напитки, которые зачастую производятся нелегально. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru