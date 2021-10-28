«Кастрюля с дорогим виски»: Самогонный аппарат и регламент

«Самогонный аппарат — это бытовой прибор, такой же, как кастрюля или сковородка. В кастрюле тоже можно приготовить суп, которым отравится вся семья. Поэтому защитить потребителя от покупки самогонного аппарата ненадлежащего качества достаточно сложно. Здесь все падает на плечи самого потребителя, он сам должен изучить технологию производства крепких напитков дома и понять, какой ему нужен аппарат, чтобы отделить ненужные фракции и получить напиток хорошего качества. Подвести самогонные аппараты под какую-то сертификацию сложно, поскольку такой аппарат можно сделать у себя дома из подручных предметов «на коленке». Поэтому я думаю, что в ближайшее время это вряд ли дойдет до какого-то действующего проекта», — сказал Басин.

При этом он отметил, что качество самогона зависит не от аппарата, а от того, кто им пользуется.

«Это зависит от человека, который занимается производством домашнего алкоголя. Люди преследуют разные цели. Кто-то хочет сэкономить и сделать дома самогон дешевле, чем самая дешевая водка. И то, если подойти к этому грамотно и сделать на хорошем оборудовании, соблюдая технологию, можно получить хороший продукт. А можно на хорошем, дорогом оборудовании, с хорошим сырьем, сделать некачественный продукт. Есть производители домашнего алкоголя, которые делают продукцию гораздо качественнее и вкуснее, чем то, что продается в магазинах. Например, дешевый виски пить невозможно, но есть виски, который стоит 3-5 тысяч рублей, и многие домашние напитки уже приблизились к этому качеству», — рассказал собеседник «Радиоточки НСН».