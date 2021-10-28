«Кастрюля с дорогим виски»: Самогонный аппарат и регламент
На хорошем аппарате можно сделать плохой самогон, но есть и домашние напитки, сравнимые с «магазинным» виски за 5 тысяч рублей, сказал НСН Александр Басин.
В России сложно будет регламентировать производство самогонных аппаратов, поскольку их можно сделать дома «на коленке», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представитель компании по производству самогонных аппаратов Александр Басин.
Ранее союз производителей алкогольной продукции (СПАП) заявил о необходимости усилить контроль за самогоноварением в РФ. Отмечалось, что в большинстве стран эта сфера регламентируется, а в России «все разрешено», в частности, в самогоне огромное количество вредных примесей.
«Самогонный аппарат — это бытовой прибор, такой же, как кастрюля или сковородка. В кастрюле тоже можно приготовить суп, которым отравится вся семья. Поэтому защитить потребителя от покупки самогонного аппарата ненадлежащего качества достаточно сложно. Здесь все падает на плечи самого потребителя, он сам должен изучить технологию производства крепких напитков дома и понять, какой ему нужен аппарат, чтобы отделить ненужные фракции и получить напиток хорошего качества. Подвести самогонные аппараты под какую-то сертификацию сложно, поскольку такой аппарат можно сделать у себя дома из подручных предметов «на коленке». Поэтому я думаю, что в ближайшее время это вряд ли дойдет до какого-то действующего проекта», — сказал Басин.
При этом он отметил, что качество самогона зависит не от аппарата, а от того, кто им пользуется.
«Это зависит от человека, который занимается производством домашнего алкоголя. Люди преследуют разные цели. Кто-то хочет сэкономить и сделать дома самогон дешевле, чем самая дешевая водка. И то, если подойти к этому грамотно и сделать на хорошем оборудовании, соблюдая технологию, можно получить хороший продукт. А можно на хорошем, дорогом оборудовании, с хорошим сырьем, сделать некачественный продукт. Есть производители домашнего алкоголя, которые делают продукцию гораздо качественнее и вкуснее, чем то, что продается в магазинах. Например, дешевый виски пить невозможно, но есть виски, который стоит 3-5 тысяч рублей, и многие домашние напитки уже приблизились к этому качеству», — рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Басин также признал, что сегодня в России несовершеннолетние могут купить самогонные аппараты, но при этом высказал мнение, что «им это не очень интересно».
Со своей стороны, президент СПАП Игорь Косарев сказал НСН, что россияне могут гнать самогон, но должны быть регламентирующие нормы, поскольку это касается здоровья людей. По его словам, согласно проведенным исследованиям, метанола в домашнем самогоне в 66 раз больше нормы.
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