Подушка у каждого четвертого: Россияне начали копить на увольнение
Россияне начали копить на увольнение: каждый четвертый уже создает финансовую подушку для карьерной паузы, сообщили НСН в ГК «Гранель».
Каждый пятый россиянин считает обязательным создавать накопления на случай карьерного перерыва. Лишь 27% никогда не задумывались о финансовой стратегии на случай вынужденного карьерного перерыва, а 14% не считают нужным беспокоиться об этом.
При этом почти четверть россиян уже формируют накопления именно с этой целью – 19% регулярно откладывают деньги на случай увольнения, смены работы или карьерного перерыва, а у 13% такая финансовая подушка уже сформирована.
Финансовая подушка на случай увольнения это, фактически, запас свободы. Она позволяет человеку не соглашаться на первое попавшееся предложение из-за необходимости срочно получать зарплату, а спокойно искать новую работу, добавила HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.
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