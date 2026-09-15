Подушка у каждого четвертого: Россияне начали копить на увольнение

Россияне начали копить на увольнение: каждый четвертый уже создает финансовую подушку для карьерной паузы, сообщили НСН в ГК «Гранель».

Каждый пятый россиянин считает обязательным создавать накопления на случай карьерного перерыва. Лишь 27% никогда не задумывались о финансовой стратегии на случай вынужденного карьерного перерыва, а 14% не считают нужным беспокоиться об этом.