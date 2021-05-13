Касперская рассказала, что казанского стрелка по соцсетям выявить было невозможно

Узнать о намерениях устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева по соцсетям было невозможно. Об этом заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на салоне «Комплексная безопасность – 2021».

Она пояснила, что молодой человек не имел аккаунта в соцсетях. Первую запись в заведенном аккаунте в Telegram Галявиев сделал меньше чем за час до нападения на школу. Касперская добавила, что вычислять преступника надо было «каким-нибудь другим способом».

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Касперская также сообщила, что с октября 2018 года, когда произошла стрельба в колледже в Керчи, в стране выявили по соцсетям и предотвратили 30 вооруженных нападений на учебные заведения.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Галявиев создал аккаунт в мессенджере, сделав его публичным всего за 15 минут до нападения на школу. Модераторы заблокировали его в течение часа за призывы к насилию. Дуров призвал не обвинять его и модераторов мессенджера в трагедии было бы неверно, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:СоцсетиНаталья Касперская
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