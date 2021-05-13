Касперская рассказала, что казанского стрелка по соцсетям выявить было невозможно

Узнать о намерениях устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева по соцсетям было невозможно. Об этом заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на салоне «Комплексная безопасность – 2021».

Она пояснила, что молодой человек не имел аккаунта в соцсетях. Первую запись в заведенном аккаунте в Telegram Галявиев сделал меньше чем за час до нападения на школу. Касперская добавила, что вычислять преступника надо было «каким-нибудь другим способом».