Цифровой ад. Касперская поддержала ФСБ против единой базы цифровых профилей

13 ноября 201912:41
Саша Бусова

Президент группы компаний InfoWatch в эфире НСН заявила, что инициатива может привести к пугающим последствиям.

ФСБ России раскритиковала законопроект, согласно которому планируется создать цифровые профили граждан. Как пишет «КоммерсантЪ», спецслужба опасается, что централизация всей информации грозит утечками данных о лицах, которые подлежат госзащите – сотрудниках силовых ведомств, следователях, судьях и прокурорах.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в беседе с НСН заявила, что единая база данных о гражданах станет маяком для хакеров.

«Я всегда не поддерживала идею создания единой базы. Мне кажется, это крайне опасная идея. Конечно, к этой базе будут применены все возможные способы защиты, но сама идея единого хранилища настолько привлекательна, как цель для потенциальных взломщиков, что ожидать, что она не будет атакована - невозможно. Наоборот, нужно делить ее на маленькие кусочки», - сказала Касперская.

В спецслужбе также отметили, что до сих пор нет четкой регламентации механизма интегрирования данных из разных ведомств и не выбран тот, «кто будет нести за это ответственность».

Наталья Касперская расскзала, что помимо рисков утечки, подобные базы данных проходят на грани законодательства, зачастую нарушая права граждан.

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«Вообще создание цифрового профиля это довольно сомнительная история, потому что возникают вопросы, как быть с законом о персональных данных, к примеру. Это как с камерами, которые висят по всей Москве. Понимаем, что доступ к ним имеют операторы системы, а подписали ли эти технические специалисты документы о неразглашении информации, несут ли какую-то ответственность за эти данные – законом это не регулируется. Камеры установлены, конечно, с благими целями повышения безопасности, но они и резко повышают риск утечки информации, а также, скорее всего, нарушают тайну личной жизни – в этой базе можно найти любого человека. Поэтому, нужно очень внимательно продумывать все аспекты, иначе мы окажемся в «цифровом аду», который многократно описан в литературе», - заключила Наталья Касперская.

В начале текущей осени, 17 сентября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах. Ожидается, что в базу будут включена следующая информация: фамилия, имя, отчество гражданина, дата и место его рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейный статус. Авторы инициативы считают, что единая система будет способствовать уменьшению правонарушений при получение мер социальной поддержки, в налоговой сфере, увеличит доступность госуслуг и упростит взаимодействие между ведомствами.

Ранее руководитель Гильдии по оценочной деятельности и устойчивому развитию территорий города Москвы Юрий Цыпкин отметил, что подобный актив необходим государству для принятия очень многих управленческих решений. в том числе и получить огромный пласт информации, который на сегодняшний день даже трудно представить.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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