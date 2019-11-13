Цифровой ад. Касперская поддержала ФСБ против единой базы цифровых профилей

«Вообще создание цифрового профиля это довольно сомнительная история, потому что возникают вопросы, как быть с законом о персональных данных, к примеру. Это как с камерами, которые висят по всей Москве. Понимаем, что доступ к ним имеют операторы системы, а подписали ли эти технические специалисты документы о неразглашении информации, несут ли какую-то ответственность за эти данные – законом это не регулируется. Камеры установлены, конечно, с благими целями повышения безопасности, но они и резко повышают риск утечки информации, а также, скорее всего, нарушают тайну личной жизни – в этой базе можно найти любого человека. Поэтому, нужно очень внимательно продумывать все аспекты, иначе мы окажемся в «цифровом аду», который многократно описан в литературе», - заключила Наталья Касперская.

В начале текущей осени, 17 сентября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах. Ожидается, что в базу будут включена следующая информация: фамилия, имя, отчество гражданина, дата и место его рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейный статус. Авторы инициативы считают, что единая система будет способствовать уменьшению правонарушений при получение мер социальной поддержки, в налоговой сфере, увеличит доступность госуслуг и упростит взаимодействие между ведомствами.

Ранее руководитель Гильдии по оценочной деятельности и устойчивому развитию территорий города Москвы Юрий Цыпкин отметил, что подобный актив необходим государству для принятия очень многих управленческих решений. в том числе и получить огромный пласт информации, который на сегодняшний день даже трудно представить.

