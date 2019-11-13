Цифровой ад. Касперская поддержала ФСБ против единой базы цифровых профилей
Президент группы компаний InfoWatch в эфире НСН заявила, что инициатива может привести к пугающим последствиям.
ФСБ России раскритиковала законопроект, согласно которому планируется создать цифровые профили граждан. Как пишет «КоммерсантЪ», спецслужба опасается, что централизация всей информации грозит утечками данных о лицах, которые подлежат госзащите – сотрудниках силовых ведомств, следователях, судьях и прокурорах.
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в беседе с НСН заявила, что единая база данных о гражданах станет маяком для хакеров.
«Я всегда не поддерживала идею создания единой базы. Мне кажется, это крайне опасная идея. Конечно, к этой базе будут применены все возможные способы защиты, но сама идея единого хранилища настолько привлекательна, как цель для потенциальных взломщиков, что ожидать, что она не будет атакована - невозможно. Наоборот, нужно делить ее на маленькие кусочки», - сказала Касперская.
В спецслужбе также отметили, что до сих пор нет четкой регламентации механизма интегрирования данных из разных ведомств и не выбран тот, «кто будет нести за это ответственность».
Наталья Касперская расскзала, что помимо рисков утечки, подобные базы данных проходят на грани законодательства, зачастую нарушая права граждан.
«Вообще создание цифрового профиля это довольно сомнительная история, потому что возникают вопросы, как быть с законом о персональных данных, к примеру. Это как с камерами, которые висят по всей Москве. Понимаем, что доступ к ним имеют операторы системы, а подписали ли эти технические специалисты документы о неразглашении информации, несут ли какую-то ответственность за эти данные – законом это не регулируется. Камеры установлены, конечно, с благими целями повышения безопасности, но они и резко повышают риск утечки информации, а также, скорее всего, нарушают тайну личной жизни – в этой базе можно найти любого человека. Поэтому, нужно очень внимательно продумывать все аспекты, иначе мы окажемся в «цифровом аду», который многократно описан в литературе», - заключила Наталья Касперская.
В начале текущей осени, 17 сентября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах. Ожидается, что в базу будут включена следующая информация: фамилия, имя, отчество гражданина, дата и место его рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейный статус. Авторы инициативы считают, что единая система будет способствовать уменьшению правонарушений при получение мер социальной поддержки, в налоговой сфере, увеличит доступность госуслуг и упростит взаимодействие между ведомствами.
Ранее руководитель Гильдии по оценочной деятельности и устойчивому развитию территорий города Москвы Юрий Цыпкин отметил, что подобный актив необходим государству для принятия очень многих управленческих решений. в том числе и получить огромный пласт информации, который на сегодняшний день даже трудно представить.
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