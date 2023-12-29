Кашпировский вернется на российское телевидение
29 декабря 202313:55
Знаменитый гипнотизер конца 80-х годов прошлого века Анатолий Кашпировский вновь вернется на российское телевидение, сообщает портал «Абзац».
Он примет участие в новогодней программе «Песни от всей души». Гипнотизер дружил с композитором Владимиром Шаинским и даже записал вместе с ним одну из песен.
По данным издания, Кашпировский новогодние праздники проведет в России.
Ранее родные Шаинского потребовали компенсацию от рэпера Liaze за песню крокодила Гены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru