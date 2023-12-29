Кашпировский вернется на российское телевидение

Знаменитый гипнотизер конца 80-х годов прошлого века Анатолий Кашпировский вновь вернется на российское телевидение, сообщает портал «Абзац».

Россиянам рассказали, какие программы посмотреть в новогодние праздники

Он примет участие в новогодней программе «Песни от всей души». Гипнотизер дружил с композитором Владимиром Шаинским и даже записал вместе с ним одну из песен.

По данным издания, Кашпировский новогодние праздники проведет в России.

Ранее родные Шаинского потребовали компенсацию от рэпера Liaze за песню крокодила Гены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпозиторПесниНовый ГодТелевидение

Горячие новости

Все новости

партнеры