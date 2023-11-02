Карты UnionРay «Русского стандарта» перестанут работать за рубежом
Карты платежной системы UnionPay, выданные банком «Русский стандарт», с 3 ноября перестанут работать за рубежом, сообщает ТАСС.
Уточняется, что это связано с тем, что кредитная организация попала под санкции США. В связи с этим «Русский стандарт» рекомендует своим клиентам, находящимся за границей, снять наличные с карт.
«Комиссия за снятие средств за рубежом 2 и 3 ноября будет возвращена», - указали в пресс-службе кредитной организации.
Отмечается, что на территории России карты UnionPay «Русского стандарта» продолжат работать.
Ранее Министерство финансов США объявило о вводе санкций против российских банков Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», Абсолют Банк и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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