Карты UnionРay «Русского стандарта» перестанут работать за рубежом

Уточняется, что это связано с тем, что кредитная организация попала под санкции США. В связи с этим «Русский стандарт» рекомендует своим клиентам, находящимся за границей, снять наличные с карт.

«Комиссия за снятие средств за рубежом 2 и 3 ноября будет возвращена», - указали в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что на территории России карты UnionPay «Русского стандарта» продолжат работать.

Ранее Министерство финансов США объявило о вводе санкций против российских банков Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», Абсолют Банк и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».