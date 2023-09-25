Таиланд надеется внедрить карты «Мир» после продления безвиза
Исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен заявил, что вопрос работы в стране карт платёжной системы «Мир» остается на постоянном контроле соответствующих таиландских структур, сообщает РАИ Новости.
По его словам, власти Таиланда рассчитывают перейти к теме внедрения карт «Мир» после принятия визовых нововведений.
«Рассчитываем, что после того, как решится вопрос по продлению количества дней безвизового пребывания в Таиланде, мы плавно перейдём к вопросу решения и этой проблемы», - заключил Тапен.
Ранее Сбер решил увеличить срок действия банковских карт платёжной системы МИР в два раза — с пяти до десяти лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru