Таиланд надеется внедрить карты «Мир» после продления безвиза

По его словам, власти Таиланда рассчитывают перейти к теме внедрения карт «Мир» после принятия визовых нововведений.

«Рассчитываем, что после того, как решится вопрос по продлению количества дней безвизового пребывания в Таиланде, мы плавно перейдём к вопросу решения и этой проблемы», - заключил Тапен.

Ранее Сбер решил увеличить срок действия банковских карт платёжной системы МИР в два раза — с пяти до десяти лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

