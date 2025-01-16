Картаполов заявил, что в новой мобилизации нет необходимости

Необходимости в новой волне мобилизации в России нет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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По его словам, специальная военная операция (СВО) проводится успешно, российские войска каждый день продвигаются «на десятках направлений».

Он указал, что группировка в зоне СВО полностью обеспечивается всем необходимым, в том числе военнослужащими.

«Ежедневно порядка тысячи человек... заключают контракт... на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет», - заключил Картаполов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что вопросами бронирования от мобилизации будут заниматься исключительно федеральные ведомства и Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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