Картаполов заявил, что в новой мобилизации нет необходимости
Необходимости в новой волне мобилизации в России нет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, специальная военная операция (СВО) проводится успешно, российские войска каждый день продвигаются «на десятках направлений».
Он указал, что группировка в зоне СВО полностью обеспечивается всем необходимым, в том числе военнослужащими.
«Ежедневно порядка тысячи человек... заключают контракт... на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет», - заключил Картаполов.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что вопросами бронирования от мобилизации будут заниматься исключительно федеральные ведомства и Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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