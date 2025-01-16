Картаполов заявил, что в новой мобилизации нет необходимости

По его словам, специальная военная операция (СВО) проводится успешно, российские войска каждый день продвигаются «на десятках направлений».

Он указал, что группировка в зоне СВО полностью обеспечивается всем необходимым, в том числе военнослужащими.

«Ежедневно порядка тысячи человек... заключают контракт... на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет», - заключил Картаполов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что вопросами бронирования от мобилизации будут заниматься исключительно федеральные ведомства и Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

